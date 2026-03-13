Російські командири занижують потери армії РФ, чтобы воровать деньги погибших оккупантов.

https://racurs.ua/n212611-komandiry-rf-zanijaut-poteri-chtoby-vorovat-dengi-pogibshih-okkupantov-partizany.html

Ракурс

Масові розкрадання в армії РФ викрили українські партизани.

На Запорізькому напрямку російські командири свідомо занижують реальні втрати особового складу, щоб продовжувати отримувати фінансування вже загиблих окупантів і привласнювати ці гроші. Подібна схема працює у 42-й мотострілецькій дивізії Збройних сил РФ. Про це повідомили українські агенти, передає рух опору «АТЕШ» у Telegram.

З’ясувалося, що при загибелі 20 бійців зі 100 у документах фіксують лише п’ять «двохсотих», а решту 15 записують як «"живих», які начебто продовжують службу. При цьому Москва продовжує нараховувати цим ліквідованим загарбникам зарплати, премії та пайки, а всі ці кошти осідають у кишенях командування.

Подібна практика охоплює кілька підрозділів дивізії. У 70-му та 291-му мотострілецьких полках за останні місяці таким чином приховали втрати понад 50 осіб.

Схема дозволяє командному складу занижувати втрати папері і планомірно збагачуватися рахунок коштів, призначених загиблим та його сім’ям, — кажуть в «АТЕШ».

Нагадаємо, у лютому через масову відмову терміналів Starlink у російських окупантів було фактично паралізоване управління військ ЗС РФ на Куп’янському та Запорізькому напрямках. Відсутність стійкого зв’язку викликало справжній хаос на передовій і призводило до того, що російські солдати обстрілювали один одного.