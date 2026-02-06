Масова відмова «Старлінків». Фото:

https://racurs.ua/ua/n211911-soldaty-rf-strilyaut-odyn-po-odnomu-cherez-masovu-vidmovu-starlink-partyzany.html

Ракурс

Масова відмова терміналів Starlink відбувається фіксується у російських окупантів.

Через непрацюючий американський супутниковий зв’язок управління військ ЗС Росії фактично паралізоване. Зокрема, це відбувається на Куп’янському та Запорізькому напрямках. Про це у Telegramповідомив рух опору «АТЕШ» із посиланням на джерела в складі 122-го та 1152-го мотострілецьких полків.

Зазначається, що зв’язкові окупаційної армії наразі у відчаї, бо спроби розгорнути резервні канали зв’язку провалюються одна за одною. А російські штатні засоби РЕБ регулярно глушаться, зокрема власні рації.

Відсутність стійкого зв’язку викликало справжній хаос на передовій. Також це призводить до того, що російські солдати обстрілюють один одного.

Зокрема, «дружній вогонь» через повний розрив комунікації був зафіксований на Запорізькому напрямку. Російські підрозділи, не маючи жодної інформації один про одного, відкрили вогонь по своїх же. У результаті окупанти самі знищили свою штурмову групу з 12 осіб.

Залежність російської армії від цивільних технологій зіграла проти неї. Щойно зв’язок зникає — управління розсипається, а війська починають винищувати самі себе, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров 5 лютого заявив, що вже заблоковані термінали супутникового інтернету Starlink у російських загарбників. Водночас внесені в «білий список» Starlink працюють. Наразі «білі списки» оновлюють раз на добу.