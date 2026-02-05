Росіянам заблокували Starlink, фото: соціальні мережі

Ракурс

Термінали супутникового інтернету Starlink у російських загарбників вже заблоковано.

Водночас внесені в «білий список» Starlink працюють. Про це сьогодні, 5 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Продовжуємо верифікувати термінали Starlink. Перша черга терміналів, які потрапили в «білий список», уже працює, — зазначив він.

За словами Федорова, наразі «білі списки» оновлюють раз на добу:

Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює - варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу.

Міністр зазначив, що цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП. Для юридичних осіб незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі «Дія».

Наша команда разом із партнерами оперативно відпрацьовує всі кейси. Дякую військовим та командирам, які оперативно верифікували свої термінали. Безперервність і стабільність звʼязку для фронту критично важлива, — додав він.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення, що рашистів перестав працювати Starlink, термінали якого вони використовували для зв’язку між підрозділами та керування дронами, котрими атакували Україну.

Американський мільярдер Ілон Маск, власник компанії SpaceX, яка розробила Starlink, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив про необхідність реєструвати свої термінали в Україні:

Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні, — зазначив він, опублікувавши посилання на відповідну інструкцію.