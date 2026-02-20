Передача комплексів ПДТР українським військовим, фото: Петро Порошенко

15 комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі» до кінця місяця передадуть підрозділам, які прикривають небо над Києвом.

Про це сьогодні, 20 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко.

Комплекси ПДТР «Ай-Петрі» — це високотехнологічна українська зброя, що виготовляється з вітчизняних деталей. Вони можуть вдало працювати як по дронах-розвідниках, так і по ударних «шахедах». І вже встигли наробити галасу на фронті завдяки своїй ефективності. Наразі вони прикривають артилерійські бригади, операції із забезпечення підрозділів боєприпасами та евакуацію поранених з поля бою, — наголошує Порошенко.

Восени 2023 року Порошенко повідомляв, що вклав 150 млн грн у розробку нової системи РЕБ. Проектом мала займатися одна із засекречених компаній оборонно-промислового комплексу України, котра з 2014 року виробляла системи РЕБ.

1 квітня 2024 року він представив першу серійну партію «Ай-Петрі СВ», яку передали українським військовим.

Наприкінці 2024 року Порошенко повідомляв, що «Ай-Петрі» за рік за рік закрили тисячу кілометрів фронту. Ще через рік він повідомив, що ці комплекси захищають вже не лише лінію фронту, а й міста, зокрема Київ, від безпілотників.