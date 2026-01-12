Евакуація поранених військових, скріншот відео

Ракурс

Оператори наземних роботизованих комплексів (НРК) 47-ї ОМБр «Маґура» провели унікальну операцію з евакуації трьох поранених військових.

Відповідне відео сьогодні, 12 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

З позицій вдалося евакуювати одразу трьох поранених бійців. Погода сприяла — дощ, туман, хоча водночас й ускладнювала рух НРК, адже вести його довелося наосліп по координатах, — зазначили у бригаді.

Зазначається, що евакуйовували військових, які тривалий час утримували одну з передових позицій й отримали поранення різного ступеня тяжкості:

один із поранених не міг самостійно пересуватися;

інший за допомогою побратима трохи міг пересуватися;

у третього було легке поранення — через нього здійснювалася координація всіх дій з евакуації.

Якщо застосовувати якусь групу евакуації, то це був додатковий ризик: щоб евакуювати двох людей неходячих, потрібна була велика кількість особового складу, яка б привернула увагу противника, — наголошують у бригаді.

На відео показано, як планували унікальну операцію та як вийшло безпечно проїхати замінованим мостом.