Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Робота українського наземного дрона, скріншот відео

Наземний дрон півтора місяця утримував позицію замість піхоти (ВІДЕО)

22 гру 2025, 20:21
999

Наземний роботизований комплекс Третьої штурмової бригади 45 діб поспіль виходив на бойове чергування та кулеметним вогнем придушував усі спроби противника прорватися у відповідний сектор.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомила прес-служба бригади, опублікувавши відповідне відео.

Оператори підрозділу ударних НРК «NC13» керували роботом DevDroid TW 12.7 із безпечного укриття. За час місії ворогу не вдалося ані інфільтруватися, ані зайняти нашу позицію. А бійці утримали рубежі з нульовими втратами в живій силі, — вказано в повідомленні.

На відео, знятому з повітря, показано, як НРК відбиває спроби рашистів проникнути в сектор відповідальності Третьої штурмової бригади.

Так виглядає точка неповернення у війні технологій, — наголошують у бригаді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів