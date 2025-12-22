Новости
Работа украинского наземного дрона, скриншот видео

Наземный дрон полтора месяца удерживал позицию вместо пехоты (ВИДЕО)

22 дек 2025, 20:21
Наземний роботизований комплекс Третьої штурмової бригади 45 діб поспіль виходив на бойове чергування та кулеметним вогнем придушував усі спроби противника прорватися у відповідний сектор.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомила прес-служба бригади, опублікувавши відповідне відео.

Оператори підрозділу ударних НРК «NC13» керували роботом DevDroid TW 12.7 із безпечного укриття. За час місії ворогу не вдалося ані інфільтруватися, ані зайняти нашу позицію. А бійці утримали рубежі з нульовими втратами в живій силі, — вказано в повідомленні.

На відео, знятому з повітря, показано, як НРК відбиває спроби рашистів проникнути в сектор відповідальності Третьої штурмової бригади.

Так виглядає точка неповернення у війні технологій, — наголошують у бригаді.

Источник: Ракурс


