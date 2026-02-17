Сили оборони активно застосовують наземні роботизовані комплекси, скріншот відео

Україна системно масштабує застосування наземних роботизованих комплексів на полі бою.

Про це сьогодні, 17 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Ще пів року тому евакуація поранених за допомогою НРК була поодинокою. Сьогодні роботи регулярно заходять у зони підвищеного ризику: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу, — зазначи він.

Федоров наголосив, що використання НРК це вже не окремі кейси, а щоденна практика підрозділів: лише за січень виконано понад 7 тис. місій із застосуванням НРК — переважна частина — це логістичні завдання на передовій.

Це тисячі операцій, які раніше здійснювали військові під вогнем, — наголосив міністр.

Наше завдання — максимально перевести фронтову логістику на наземні роботизовані комплекси. Це допоможе зменшити ризики для військових і підвищити ефективність підрозділів, — додав він.

За словами Федорова, у 2026 році буде:

збільшено обсяги виробництва та закупівель НРК;

покращено систему звʼязку й управління;

військові частини отримають можливість доукомплектовувати комплекси — докуповувати необхідні модулі та компоненти під конкретні бойові завдання.

Через програму Армія дронів. Бонус ми масштабуємо найефективніший бойовий досвід. На Brave1 Market доступні 13 моделей НРК, які підрозділи можуть отримати за бойові бали — швидко, прозоро та відповідно до реальних потреб фронту, — зазначив він. — Технології поступово беруть на себе частину найризикованіших завдань і зменшують навантаження на особовий склад.

Федоров також опублікував відео, котре показує евакуаційну місію стрілецького підрозділу 17-ї окремої важкої механізованої бригади: пораненого військового вивели з небезпечної ділянки за допомогою роботизованої платформи.