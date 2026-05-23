Давня справа, неординарний розгляд якої у Вищому антикорупційному суді докладно висвітлює «Ракурс», насправді виходить далеко за межі проблематики АФ «Квіти України» і навіть найвищих політичних сфер, представники яких є її безпосередніми учасниками. Ця справа вже стала своєрідною енциклопедією мало не всіх можливих порушень, що їх можуть абсолютно безкарно дозволити собі антикорупціонери.

В останньому засіданні (трансляція не ведеться і це, мабуть, правильно, бо широким масам прослуховування такого юридичного непотребу може завдати непоправної шкоди) обвинувачення вкотре перевершило себе. Як доказ подаються записи, значна частина яких може служити доказами по справі приблизно так само, як шум весняного дощу або ранні твори Іво Бобула. Річ у тім, що їх просто — не чути.



Характерний епізод звучить так:





Але «якість запису» ні в кого не викликає нарікань, крім сторони захисту. Обвинувачення стверджує, що все чути, а суддя — як і зазвичай, погоджується.



В заголовку йдеться про загострений слух обвинувачення, суддю не виділено окремо тільки тому, що в цій конкретній справі суддя часто справляє враження не арбітра, а члена згуртованої команди обвинувачення.



Шкода, що законно і, як виглядає, справедливо розглянуті ВАКСом справи тонуть під масивом інших, досліджених у суді так, як це не може бути у правовій державі. Але ж Конституція на «моно-паузі».



Загалом антикорупціонерів, звісно, часто рятує реноме і статус фігурантів справ. Із інших актуальних і показових процесів. Суспільна свідомість, що буває синонімом простішого слова «натовп», страшенно задоволена: самого Єрмака закрили. І це все, що цікавить загал. Але ж подивіться, що саме притягли антикорупційні органи до суду як докази протиправної діяльності головного «чародєя» країни! Насправді це геть не смішно. Так, Аль Капоне посадили за несплату податків. Що змогли, те і довели. А тут же — як можемо, так і доводимо. Поза всяким сумнівом, таким буде, якщо виходити з юридичної точки зору, і результат — жіночого роду феншуй…



Така дорога для платників податків державна структура за рідкісними винятками штампує суцільний брак, і поки що їй усе традиційно сходить з рук.