Сили оборони України знищили вже 50 тис. російських БпЛА. Фото:

Ракурс

Новий рекорд зі знищення російської техніки встановили українські військові.

З початку повномасштабної російсько-української війни Сили оборони України знищили вже понад 50 тис. ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня. Зокрема, за минулу добу було збито 238 таких дронів. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Крім того, напередодні російська армія втратила 1 тис. 40 солдатів та офіцерів, сім танків, сім бронемашин, 52 артсистеми та 126 одиниць автомобільної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 серпня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 млн 61 тис. 350 (+1 тис. 40) осіб;

танків — 11 тис. 83 (+7) од

бойових броньованих машин — 23 тис. 102 (+7) од

артилерійських систем — 31 тис. 232 (+52) од

РСЗВ — 1 тис. 456 (+0) од

засоби ППО — 1 тис. 203 (+0) од

літаків — 421 (+0) од

гелікоптерів — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50 тис. 168 (+238)

крилаті ракети — 3 тис. 555 (+0)

кораблі/катери — 28 (+0)

підводні човни — 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 57 тис. 731 (+126)

спеціальна техніка — 3 тис. 936 (+0)

Нагадаємо, україна вночі 8 серпня зазнала атаки вісьмома реактивними БпЛА та 104 дронами типу Shahed. ППО збила 82 повітряні цілі, але влучання 26 дронів відбулося у 10 місцях.