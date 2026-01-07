Генштаб підтвердив ураження нафтобази та складу МТЗ окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211311-genshtab-pidtverdyv-urajennya-naftobazy-ta-skladu-mtz-okupantiv.html

Ракурс

Нафтобазу в Бєлгородській області Росії атакували українські військові.

У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі «Осколнефтеснаб» у районі населеного пункту Котел. Цей обєкт був задіяний у забезпеченні пальним армії окупантів. Були влучання в резервуари, що призвело до масштабної пожежі. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

А на окупованій території Донецької області був уражений склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії РФ.

Також у Генштабі поінформували, що за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву «Темп» у Ярославській області Росії було пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України атакували 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі населеного пункту Нея Костромської області. Ціль була уражена, а на території об'єкта виникла пожежа. Масштаб збитків наразі уточнюється.