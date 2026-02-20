Сили оборони уразили пункти управління й склади армії РФ. Фото:

Ракурс

Сили оборони України уразили низку пунктів управління, складів та районів зосередження окупантів.

Українські військові завдали точкових ударів по критично важливих об'єктах ворога. Зокрема, на окупованій території Запорізької області були обстріляні пункт управління БпЛА в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів у районі Богданівки та ремонтна база окупантів у районі Розівки. Також було завдано удару по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська. Про це 20 лютого повідомив Генштаб ЗСУ.

А в Херсонській області, у районі Любимівки та на Тендрівській косі, були атаковані командно-спостережний пункт та зосередження живої сили армії РФ.

Також повідомляється, що в районі Лобанового в окупованому Криму та в районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині були уражені два склади матеріально-технічних засобів ворога.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї РФ, який відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн т нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.