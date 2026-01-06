ЗСУ уразили пункти управління БпЛА на Донеччині та в двох областях РФ. Фото:

Ракурс

Сили оборони України уразили російську нафтобазу, пункти управління безпілотників та інші важливі об'єкти.

У ніч на 6 січня українські підрозділи уразили пункти управління безпілотних літальних апаратів ворога у районі Покровська Донецької області, а також у Курській та Бєлгородській областях. У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі. Також було уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на окупованій Донеччині. Про це Генеральний штаб ЗСУ 6 січня повідомив у Telegram.

Також минулої ночі українська армія успішно атакувала нафтобазу «Гєркон Плюс» у районі Стрілецьких Хуторів Липецької області Росії. На території об'єкта прогриміли вибухи та виникла пожежа.

Крім того, був атакований район зосередження живої сили противника у районі Старосєлья Бєлгородської області РФ. Ціль було уражено, а втрати уточнюються.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що українські Сили оборони вдарили по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Російської Федерації у Костромській області. На території об'єкта виникла пожежа.