Силы обороны поразили комплекс «Тор-М2» рашистов, фото: Генштаб ВСУ

Ракурс

Сили оборони України вразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у тимчасово окупованому Криму.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму, — вказано в повідомленні.

Масштаби завданих ворогу збитків уточнюються.

Вчора, 26 січня, ввечері Telegram-каналі «Крымський ветер» повідомляв про два потужні вибухи в районі аеродрому «Кача» у Криму.