рф усилила меры безопасности в бухтах Севастополя. Фото: АТЭШ

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Ракурс

У бухтах Севастополя російські окупанти посилили заходи безпеки.

Українські партизани регулярно відстежують активність загарбників у Севастопольській бухті. Цього агенти розвідали Південну бухту і сухий док біля філії Московського державного університету в Севастополі. Про це партизанський рух «АТЕШ» 4 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що росіяни значно обережніше поводяться на території сухого доку, по якому раніше Сили оборони України завдавали ударів. Там армія рф посилила заходи безпеки — підходи до об'єкта обмежені і периметр охороняється.

Виявилося, що основна активність у сухому доку спостерігається у вечірній і нічний час доби. Наразі цей об'єкт окупанти використовують як місце зберігання і ремонту військової техніки та комплектуючих.

Ми запевняємо, що жодні заходи не допоможуть окупантам приховати свої дії у бухтах Севастополя. А детальнішу інформацію про вантажі, з якими там працюють, ми передаємо правильним людям, — зазначили в АТЕШ.

Нагадаємо, українські партизани знайшли секретну російську радіолокаційну роту в мікрорайоні Фіолент. Це ключовий елемент ворожої системи ППО, що забезпечує контроль і захист повітряного простору не тільки над Севастополем, але й над усім західним узбережжям анексованого Криму.