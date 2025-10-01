В оккупированном Крыму ужесточили ограничения на продажу топлива

Во временно оккупированном Крыму продолжается дефицит топлива

https://racurs.ua/n209433-v-okkupirovannom-krymu-ujestochili-ogranicheniya-na-prodaju-topliva.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Криму посилили обмеження на продаж палива.

Про це сьогодні, 1 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

29 жовтня, Аксьонов повідомив про запровадження обмежень на обсяг продажу палива — не більше 30 літрів «в одні руки».

Сьогодні він заявив, що ухвалені окупантами заходи «поки що не дозволяють повністю вирівняти ситуацію з наявністю необхідного обсягу автомобільного палива на АЗС Криму».

Ухвалено рішення про обмеження обсягу продажу палива — не більше 20 літрів в одні руки, — зазначив він.

Також Аксьонов пообіцяв, що до кінця дня 3 жовтня буде озвучена «інформація про організацію стабільних поставок необхідного обсягу палива».

Наприкінці вересня Аксьонов заявив, що перебої з паливом у Криму виникли через «зниження обсягів виробництва на російських нафтопереробних заводах».

Нагадаємо, останнім часом українські безпілотники регулярно атакують НПЗ країни-агресора. Так, в ніч на сьогодні було завдано удару по нафтопереробному заводу в російському Ярославлі.