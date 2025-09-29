Новости
На контролируемых Россией территориях усиливается дефицит бензина.

В оккупированном Крыму ограничили продажу бензина

29 сен 2025, 21:54
У тимчасово окупованому Криму запровадили обмеження на продаж бензину «в одні руки».

Про це повідомляє видання «Коммерсант» з посиланням на очільника окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова.

З сьогоднішнього дня запроваджується обмеження на обсяг продажу палива — не більше 30 літрів в одні руки. Прошу кримчан не купувати бензин наперед і здійснювати заправку транспортних засобів у звичайному режимі, — заявив він.

За словами Аксьонова, обмеження діятимуть протягом найближчого місяця.

Також він пообіцяв, що на сайті так званого «міністерства палива та енергетики Криму» публікуватимуть актуальні адреси АЗС, на яких є наявне паливо.

Раніше обмежили продаж бензину — по 30 літрів «в один автомобіль або одну каністру» вже запровадили в окупованому Севастополі.

Джерело: «Коммерсант»

Источник: Ракурс


