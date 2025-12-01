Оккупанты в Крыму начали прятать склады с горючим после ударов Сил обороны Украины. Фото:

Командування Чорноморського флоту Росії розосереджує склади з паливом в окупованому Криму.

Після успішних ударів Сил оборони України по анексованому півострову росіяни почали екстрене розосереджувати критично важливі запаси пально-мастильних матеріалів. Зокрема, це відбувається на базі 15-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади (в/ч 80365) у Севастополі. Ця бригада є ключовим елементом берегової оборони, озброєним комплексами «Бастіон» та «Бал». Про це рух опору «АТЕШ» 1 грудня повідомив у Telegram.

Зазначається, що причиною такого рішення стали попередні успішні українські удари по стаціонарних місцях зберігання палива в Криму.

На території частини триває активне будівництво — загарбники будують нові малогабаритні складські модулі для забезпечення децентралізованого зберігання пального. Також агентура виявила збільшену кількість бензовозів, які використовуються як мобільні сховища, що свідчить про спроби максимально розосередити запаси.

Точні координати об'єкта, де зафіксовано нову активність палива: 44.565076, 33.499067. Вся розвідувальна інформація про нові склади, локації та маршрути пересування бензовозів оперативно передана представникам СОУ для подальшого знищення, — поінформували партизани.

Нагадаємо, партизани розвідали територією 102-го окремого загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Чорноморського флоту РФ у Костянтинівській бухті Севастополя. Цей підрозділ бере участь в охороні незаконно збудованого Кримського мосту.