Партизани розвідали базу спецназу РФ. Фото: «АТЕШ»

Ракурс

Партизани розвідали базу спецназу Чорноморського флоту Росії, який охороняє Керченський міст.

Українська агентура спостерігала за територією 102-го окремого загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Чорноморського флоту у Костянтинівській бухті Севастополя. Цей підрозділ бере участь в охороні незаконно збудованого Кримського мосту. Про це рух опору «АТЕШ» 3 листопада повідомив у Telegram.

Агенти зафіксували переміщення гумового човна з особовим складом спецназу, котрі, ймовірно, поверталися з бойового завдання. Також було виявлено військове авто та групу військових, які супроводжували спецуру.

У ході розвідки було встановлено розташування всіх пристаней, пункту спостереження, інших човнів та автомобілів усередині бази. Ці дані вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, нещодавно агенти провели розвідку 475-го окремого центру РЕБ Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Цей стратегічний об'єкт відіграє ключову роль у прикритті головної бази Чорноморського флоту Росії, військових аеродромів та інших стратегічних об'єктів по всьому Криму.