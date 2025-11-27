Окупанти переміщують кораблі між причалами в Криму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210554-okupanty-postiyno-peremischuut-korabli-mij-prychalamy-v-krymu-boyatsya-zsu.html

Ракурс

В окупованому Криму регулярно фіксуються переміщення військових кораблів.

Загарбники «тасують» між причалами кораблі Чорноморського флоту РФ, які все ще залишаються в окупованому Севастополі. Таким чином росіяни прагнуть захистити свої судна від ударів Сил оборони України. Про це моніторинговий паблік «Кримський вітер» повідомив у Telegram.

Зазначається, що після ураження в Новоросійську великого десантного корабля (ВДК) проекту 1171 «Тапір», його «сістершип» у Севастополі росіяни перевели з причалу № 14 у Севастопольську бухту навпроти Докової бухти. Частину надбудови окупанти прикрили маскувальною сіткою, але це не дуже допомогло заховати корабель.

Наразі в складі Чорноморського флоту Росії знаходяться лише два ВДК — кораблі проекту 1171 «Орськ» (1968 року побудови) і «Микола Фільченков» (1975 року побудови). Один перебуває у Севастополі, а інший у Новоросійську.

Окупанти, побоюючись українських атак, у темну пору доби переставляють кораблі в бухтах Севастополя…, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада у ході атаки українських ракет та дронів на місто Новоросійськ міг бути уражений великий десантний корабель проекту 1171 «Тапір» (або Alligator за класифікацією НАТО). У момент удару цей корабель стояв біля причалу військово-морської бази.