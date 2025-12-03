Російська ППО в окупованому Севастополі. Фото:

Нову позицію ППО окупантів у Севастополі виявила українська агентура.

Агент зі складу підрозділу протиповітряної оборони Збройних сил РФ в окупованому Криму щнайшов нову локацію засобів ППО. Він зафіксував зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Зазвичай такими системами ворог прикриває критично важливі об'єкти. Про це рух опору «АТЕШ» 3 грудня повідомив у Telegram.

Зазначається, що поруч із «Панциром» росіяни розмістили зенітну установку ЗУ-23−2. Це стара зброя, якою окупанти захищають «Панцим» від атак ударних безпілотників.

Це показує, що ворог панічно боїться ударів по своїх сучасних системах і використовує старі комплекси як їхній захист, — наголосили в «АТЕШ».

В русі опору поінформували, що усі точні координати розміщення цієї нової позиції ППО у Криму вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, рух «АТЕШ» інформував, що після успішних ударів Сил оборони України по Криму окупанти почали поспіхом розосереджувати критично важливі запаси пально-мастильних матеріалів. Зокрема, це на базі 15-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади в Севастополі ведеться активне будівництво — загарбники будують нові малогабаритні складські модулі для забезпечення децентралізованого зберігання пального. Також українська агентура виявила збільшену кількість бензовозів.