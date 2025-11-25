Сили оборони України уразили великий десантний корабель у порту Новоросійська. Фото:

Ракурс

Великий десантний корабель ВМФ Росії був пошкоджений у ході атаки на місто Новоросійськ.

Вночі, 25 листопада, було уражено ВДК проекту 1171 «Тапір» (або Alligator за класифікацією НАТО). У момент удару цей корабель стояв біля причалу військово-морської бази. Про це пише «Бабель» із посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Зазначається, що кораблі цього проекту призначені для висадки морського десанту на необладнаному узбережжі та перекидання морем військ та вантажів. Ці ВДК можуть транспортувати різні види бронетехніки включно з танками.

Генеральний штаб ЗСУ інформував, що з початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила 28 бойових кораблів, субмарин та катерів.

Нагадаємо, вночі 25 листопада українські реактивні БпЛА «Барс» та крилаті ракети «Нептун» уразили авіаремонтний завод «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» та підприємство з виробництва БпЛА «Молнія» — «Атлант Аеро» в місті Таганрог Ростовської області РФ. Також міг бути уражений експериментальний літак А-60.

Джерело: «Бабель»