Військові частини РФ під Санкт-Петербургом. Фото: АТЕШ

https://racurs.ua/ua/n210335-partyzany-rozvidaly-viyskovi-chastyny-rf-pid-sankt-peterburgom-foto.html

Ракурс

Українські партизани провели розвідку військових частин Збройних сил РФ під Санкт-Петербургом.

Було розвідано три ключові військові об'єкти росіян на південь від Санкт-Петербурга й у районі села Велика Іжора на березі Фінської затоки. Мова йде про в/ч 3526 (навчальний центр 33-ї бригади оперативного призначення), в/ч 55443−25 (1060 Центр матеріально-технічного забезпечення) та в/ч 81263 (7082 технічна мінно-торпедна база ВМФ 1-ї категорії). Про це рух опору «АТЕШ» 17 листопада повідомив у Telegram.

Виявилося, що 33-я бригада активно проводить рейди на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там загарбники шукають партизанів і проводить репресії проти місцевого населення.

Партизани встановили, що в/ч 55443−25 ворог посилив захист, зокрема протиповітряну оборону. А у військовій частині 81263 зафіксоване зберігання мінно-торпедного озброєння.

Усі дані оперативно передано Силам оборони України. «АТЕШ» дістане всіх терористів та місця, де ворог ховає зброю, — наголосили в русі опору.

