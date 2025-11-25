ЗСУ, ймовірно, уразили експериментальний російський «лазерний» літак

Ракурсhttps://racurs.ua/
Літак А-60 міг бути уражений ЗСУ, фото: соціальні мережі
ЗСУ, ймовірно, уразили експериментальний російський «лазерний» літакhttps://racurs.ua/ua/n210489-zsu-ymovirno-urazyly-eksperymentalnyy-rosiyskyy-lazernyy-litak.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 25 листопада, вразили низку стратегічних об'єктів російських загарбників, застосувавши, зокрема, реактивні БПЛА «Барс» і крилаті ракети «Нептун».
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Так, у місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» та підприємства з виробництва БпЛА «Молнія» — «Атлант Аеро».
Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.
Під час удару по заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, — розповіли у Генштабі.
А-60 — це експериментальна летюча лабораторія лазерної зброї на базі літака Іл-76МД. Всього таких літаків було побудовано два.
Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показують наслідки ударів по Таганрогу.
Крім того, Сили оборони завдали успішного ураження по нафтовому терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї рф.
За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400, — розповіли у Генштабі. — Ступінь завданих збитків уточнюється.