Літак А-60 міг бути уражений ЗСУ, фото: соціальні мережі

ЗСУ, ймовірно, уразили експериментальний російський «лазерний» літак

25 лис 2025, 12:00
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 25 листопада, вразили низку стратегічних об'єктів російських загарбників, застосувавши, зокрема, реактивні БПЛА «Барс» і крилаті ракети «Нептун».

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так, у місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» та підприємства з виробництва БпЛА «Молнія» — «Атлант Аеро».

Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.

Під час удару по заводу «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, — розповіли у Генштабі.

А-60 — це експериментальна летюча лабораторія лазерної зброї на базі літака Іл-76МД. Всього таких літаків було побудовано два.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показують наслідки ударів по Таганрогу.

Крім того, Сили оборони завдали успішного ураження по нафтовому терміналу «Шесхаріс» у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї рф.

За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400, — розповіли у Генштабі. — Ступінь завданих збитків уточнюється.

