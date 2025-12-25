Новини
Росіяни атакували евакуаційну місію в Костянтинівці

Російський дрон атакував евакуаційну місію в Костянтинівці — загинула людина

25 гру 2025, 13:25
У Костянтинівці на Донеччини російські загарбники дроном атакували евакуаційну місію — одна людина загинула, ще двох поранено.

Про це сьогодні, 25 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов.

Ворог продовжує застосовувати тактику цілеспрямованого полювання на людей, використовуючи ударні FPV-дрони в житлових кварталах міста, — наголосив Горбунов.

Одна цивільна людина загинула внаслідок влучання ворожого дрона на оптоволокні. Його життя обірвалося миттєво через прицільний удар агресора, — додав він. — Ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Постраждалих оперативно доправили до міської лікарні міста Дружківки, де їм наразі надають усю необхідну медичну допомогу.

В момент атаки постраждалі займалися найважливішою справою — вивезенням людей із небезпечних зон. Це була чергова евакуаційна місія, покликана врятувати життя мешканців нашої громади, — наголосив очільник МВА.

Зазначається, що під ворожий вогонь також потрапив легковий автомобіль громадської організації «Краматорське об'єднання волонтерів» — цей транспорт щоденно здійснював евакуацію мирних мешканців, вивозячи людей із найнебезпечніших зон.

Руйнувань житлового фонду під час цього обстрілу не зафіксовано.

Костянтинівська міська військова адміністрація вкотре наголошує: безпечних місць у громаді не залишилося. Ворог полює на цивільний транспорт і звичайних перехожих. Найкращий спосіб захистити себе та своїх рідних — це евакуація до більш безпечних регіонів, — наголосив Горбунов.

