Рашисти продовжують атакувати енергетику України, фото:

У Різдвяну ніч рашисти атакували енергетику України — у п’яти областях знеструмлення

25 гру 2025, 11:50
999

Російські загарбники у Різдвяну ніч продовжували атаки на українську енергетику.

Внаслідок цього знеструмлені споживачі на Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині. Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляють прес-служба «Укренерго» та Міненергетики.

Крім того, на Одещині внаслідок складної ситуації в енергосистемі, зумовленої попередніми масованими російськими атаками, наразі аварійно знеструмлена значна частина споживачів.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для бізнесу застосовуються у всіх регіонах України, — розповіли в Міненерго.

Зазначається, що уряд вчора на своєму засіданні ухвалив низку рішень спрямованих на забезпечення стабільного електропостачання населення протягом опалювального сезону. Серед них, зокрема:

  • посилення контролю за дотриманням законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання;
  • завершення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності.

Джерело: Ракурс


