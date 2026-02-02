Росія відновила атаки на енергосистему України. Фото:

Енергетичне перемир’я між Україною та Росією завершилося.

У ніч на 2 лютого армія країни-агресора РФ відновила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Внаслідок ударів знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Наразі енергетики намагаються відновити роботу пошкоджених об'єктів. Про це заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив під час брифінгу, передає прес-служба Міненерго.

Водночас у Києві та Київській області фіксується дефіцит потужностей. Повернення столиці до погодинних графіків відключень відбудеться, коли робота енергосистеми стабілізується.

Крім того, складна зимова погода залишила без світла понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Бригади обленерго цілодобово працюють, щоб відновити пошкоджені лінії.

Нагадаємо, перемир’я в енергетиці між Україною та РФ розпочалося в ніч на п’ятницю, 30 січня. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна погодилася діяти дзеркально і не бити по російській енергетиці.