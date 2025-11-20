Новини
Армія РФ атакувала енергетичні об’єкти. Фото: «Укренерго»

РФ вдарила по енергооб'єктах у чотирьох областях України

20 лис 2025, 11:54
Війська РФ атакували енергетичні об'єкти в чотирьох областях України.

У ніч проти 20 листопада окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Ремонти вже тривають на пошкоджених об'єктах. Про це Міністерство енергетики та «Укренерго» повідомили у Telegram.

По всій території України наразі діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Чиновники закликали споживачів раціонально використовувати світло упродовж дня, особливо в пікові години — вранці й увечері, бо це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, 18 листопада російські окупанти обстріляли енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях. На Сумщині та Дніпропетровщині фіксувалися знеструмлення, а ремонти робили там, де це дозволяла зробити безпекова ситуація.

Джерело: Ракурс


