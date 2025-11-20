Армия РФ атаковала энергетические объекты. Фото: «Укрэнерго»

https://racurs.ua/n210406-rf-udarila-po-energoobektam-v-chetyreh-oblastyah-ukrainy.html

Ракурс

Війська РФ атакували енергетичні об'єкти в чотирьох областях України.

У ніч проти 20 листопада окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Ремонти вже тривають на пошкоджених об'єктах. Про це Міністерство енергетики та «Укренерго» повідомили у Telegram.

По всій території України наразі діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Чиновники закликали споживачів раціонально використовувати світло упродовж дня, особливо в пікові години — вранці й увечері, бо це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, 18 листопада російські окупанти обстріляли енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях. На Сумщині та Дніпропетровщині фіксувалися знеструмлення, а ремонти робили там, де це дозволяла зробити безпекова ситуація.