РФ атакувала енергетичну інфраструктуру двох областей. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210516-okupanty-atakuvaly-energetychnu-infrastrukturu-dvoh-oblastey.html

Ракурс

Російська армія знову завдала ударів по українській енергетиці.

Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Наразі на пошкоджених об'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Про це 26 листопада повідомило Міністерство енергетики.

У відомстві нагадали, що через попередні обстріли запроваджені погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Також діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

В «Укренерго» закликали раціонально використовувати світло протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. А енергоємні процеси варто перенести на ніч або ж пізній вечір.

Нагадаємо, російські загарбники 25 листопада завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Без світла опинилися 100 тис. споживачів.