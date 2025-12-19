Армія РФ масовано атакує мости. Фото:

Ракурс

Армія Російської Федерації атакує мости на південному кордоні України в Одеській області.

Останні два дні поспіль окупанти обстріляли міст у Затоці та Маяках. Наразі продовжуються роботи з ліквідації наслідків ударів по автомобільному мосту на трасі М-15 Одеса-Рені. ОВА вирішує питання щодо альтернативних маршрутів й провела наради з місцевою владою. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер 19 грудня повідомив у Telegram.

Наголошую, що будь-яка публічна комунікація відновлення руху в районі мосту може призвести до повторних ударів росіян не тільки по інфраструктурі, а й по людям, —заявив очільник області.

Кіпер закликав не поширювати в мережі фото та відео наслідків обстрілів мосту, ремонтних робіт та альтернативних маршрутів пересування, бо ця інформація може зіграти на руку окупантам.

Водночас в «Новій пошті» заявили, що через тимчасові складнощі з транспортуванням можливі затримки доставки посилок у західній частині Одеської області. В «Укрпошті» теж поінформували, що можливі затримки з доставкою відправлень Білгород-Дністровського, Рені, Ізмаїла, а також прилеглих міст і сіл.

Як відомо, що міст у районі Маяків є одним із двох мостів, які з'єднують південну та північну частини Одеської області.

Нагадаємо, після сьогоднішнього російського обстрілу Рада оборони Одеської області ухвалила рішення про призупинення руху вантажівок трасою М-15 Одеса-Рені. А в ДПСУ рекомендували обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також КПП «Мамалига» та «Сокиряни» у Чернівецькій області як пріоритетні напрями перетину кордону.