На Одещині обстріли РФ пошкодили багатоповерхівку, є поранені. Фото: прокуратура

Російська армія минулої ночі обстріляла Одещину.

Вночі, 18 грудня, унаслідок обстрілу пошкоджень зазнало скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі. Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Одного довелося госпіталізувати стані середньої тяжкості, а іншим медики надали допомогу на місці. Про це керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

У прокуратурі поінформували, що постраждали четверо жінок та четверо чоловіків. Вибито скління, пошкоджено фасади 9-поверхівки, навчального закладу, приватні будинки та 10 автомобілів.

Ударів з боку ворога зазнала й Миколаївщина. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував про атаку на енергетичну інфраструктуру. Виникло знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 18 грудня в Кривому Розі внаслідок російської дронової атаки постраждали четверо осіб. Медики госпіталізували стані середньої тяжкості жінок 71 і 67 років. Решта перебуває на амбулаторному лікуванні.

Були пошкоджені приватна оселя, п’ять двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі.