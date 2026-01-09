Зросла кількість поранених у Кривому Розі внаслідок вчорашнього обстрілу. Фото:

Зросла кількість поранених у Кривому Розі внаслідок удару двох балістичних ракет типу «Іскандер-М» по цивільній інфраструктурі міста.

Станом на ранок 9 січня відомо про загиблу жінку та 23 поранених. Серед постраждалих є шестеро дітей віком від чотирьох до 17 років. Наразі в лікарнях міста перебуває 18 осіб. У вкрай важкому стані перебуває чоловік, ще один — у важкому стані. Вони обидва підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Інші поранені у стабільному стані. Про це голова оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

У самому місті внаслідок обстрілу пошкоджено 13 багатоповерхових будинків та 21 транспортний засіб. Наразі тримає ліквідація наслідків атаки.

Енергетикам вдалося відновити фактично повністю подачу світла — з 161 тис. раніше знеструмлених абонентів без електрики залишаються 4 тис. 366 абонентів. Ремонтні роботи продовжуються.

Котельні Кривого Рогу працюють наразі, як від мережі, так і на генераторах. Три великі котельні з ночі виходять на робочі параметри, одна з великих котелень наразі без живлення від мережі.

Подача води в місті здійснюється по всіх районах, в основному насосні працюють від мережі, але частково поки що на генераторах.

Нагадаємо, 8 січня російські загарбники вдарили двома балістичними «Іскандерами» по багатоквартирних будинках у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу були поранені цивільні.