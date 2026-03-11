Дрони-камікадзе атакували райвідділ поліції. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212566-rosiyski-bpla-znyschyly-rayviddil-policiyi-v-shostci-poraneni-ponad-20-sylovykiv.html

Ракурс

Російські дрони знищили будівлю райуправління поліції в Шостці.

У середу, 11 березня, окупанти поцілили ударними безпілотниками по районному відділу поліції в Шостці у Сумській області. Будівля була повністю знищена, а понад 22 співробітників дістали поранення. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив на зустрічі з журналістами.

Також, як поінформував очільник МВС, загарбники постійно атакують Нікополь у Дніпропетровській області. Правоохоронці отримали інформацію, що там росіяни також тренуються на базовій загальновійськовій підготовці запускати дрони. Безпілотниками вони б’ють по цивільних.

За словами Клименка, постійних ударів з боку ворожої армії зазнає й Семенівка Чернігівської області, яка є найпівнічнішим районний центром України і знаходиться в зоні 20 км від російсько-українського кордону. Там противник знищує все, а основною його ціллю є адміністративні будівлі.

Крім того, російські обстріли за минулий тиждень знищили сім одиниць транспорту Державної служби з надзвичайних ситуацій. По машинах рятувальників росіяни били повторно, коли тривали роботи.

Вони інфраструктуру знищують, б’ють тим, хто приїжджає допомагати людям, — наголосив Клименко.

Нагадаємо, 11 березня російський безпілотник влучив у маршрутку в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали 20 осіб. Багато з них мають важкі травми. Госпіталізували шістьох жінок та трьох чоловіків. У тяжкому стані перебуває одна особа.