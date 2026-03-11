Наслідки обстрілу. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n212561-rosiyskyy-dron-atakuvav-merefu-na-harkivschyni-ie-poraneni.html

Ракурс

Російська армія атакувала місто Мерефа у Харківській області.

У середу, 11 березня, загарбники спрямували безпілотник у житловий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа. Також були пошкоджені приватні будинки та поруч припарковані цивільні автівки. Про це поліція Харківської області повідомила у Facebook.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих. Поранення дістали 61-річний чоловік та 74-річна жінка, а гострої стресової реакції зазнали жінка 37 років та шестирічна дівчинка.

На місці обстрілу працюють поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці збирають докази та документують наслідки атаки ворога. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11 березня російські окупанти атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Відомо про сильні руйнування приватних будинків у Розумівці, а також пошкодження багатоквартирного та приватних будинків в обласному центрі. Постраждали дев’ятеро осіб, серед них — дитина.