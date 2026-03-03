Новини
Російські загарбники обстріляли Чугуїв на Харківщині. Фото: ОВА

Росіяни вдарили по Чугуєву — постраждали п’ятеро цивільних

3 бер 2026, 16:54
999

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харківщині.

У вівторок, 3 березня, загарбники обстріляли Чугуїв. Ворожий ударний безпілотник пошкодив приватний будинок і кілька господарчих споруд. Є постраждалі. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Медична допомога знадобилася п’ятьом людям. Серед травмованих також є семирічна дівчинка.

Раніше очільник ОВА поінформував, що вчора російських обстрілів зазнали Харків та 12 населених пунктів області. У Харкові постраждали 80-річна жінка і 10-річна дівчинка, а були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, п’ять автомобілів й електромережі.

Ворожі атаки також пошкодили навчальний заклад у селі Борова Ізюмського району й приватні будинки в Лозівському й Чугуївському районах.

Нагадаємо, 3 березня російські війська обстріляли з РСЗВ Есманську громаду на Сумщині. Внаслідок атаки загинув 48-річний місцевий житель. Чоловік йшов по воду, але від отриманих поранень він загинув на місці.

