Армія Російської Федерації прицільно атакувала магазин на Харківщині.

Ввечері 11 лютого окупанти спрямували дрон-камікадзе типу «Герань-2» на магазин у місті Барвінкове. Унаслідок влучання загорілась двоповерхова будівля. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Згодом стало відомо про 10 постраждалих, які отримали поранення або гостру реакцію на стрес. Наразі на місці влучання працюють рятувальники, пожежники та поліцейські, які надають допомогу постраждалим та фіксують наслідки обстрілу.

Інформація щодо наслідків уточнюється. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11 лютого поблизу села Бригадирівка на Харківщині російський дрон влучив у службовий автомобіль первинної медичної допомоги, в салоні якого перебували п’ятеро осіб — медичні працівники та цивільні громадяни. Внаслідок влучання загинула жінка, а інші дістали поранення різного ступеня тяжкості.