Росіяни завдали авіаударів по Харківщині, є загиблі та поранені. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212235-rosiyska-aviabomba-vluchyla-v-budynok-na-harkivschyni-ie-zagybli-ta-poraneni.html

Ракурс

Російські окупанти вбили цивільних у Харківській області.

Ворог завдав авіаудару по селу Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки. Загинули 30-річний чоловік та 59-річна жінка. Поранення отримали 13-річна дівчина та 33-річна жінка. Крім того, гостру реакцію на стрес діагностували у семирічної дівчинки. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці наголосили, що документування наслідків ворожої атаки ускладнюється складною безпековою ситуацією.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також поінформував у Telegram, що внаслідок удару КАБом у селі Гусинка Кіндрашівської громади поранення отримав 42-річний чоловік. Також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури й пошкодження приватного житлового фонду.

Нагадаємо, в ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Двоє людей загинули, ще троє постраждали.