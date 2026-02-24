Новости
Ракурс
Россияне нанесли авиаудары по Харьковщине, есть погибшие и раненые. Фото:

Российская авиабомба попала в дом на Харьковщине — есть погибшие и раненые

24 фев 2026, 08:54
Російські окупанти вбили цивільних у Харківській області.

Ворог завдав авіаудару по селу Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки. Загинули 30-річний чоловік та 59-річна жінка. Поранення отримали 13-річна дівчина та 33-річна жінка. Крім того, гостру реакцію на стрес діагностували у семирічної дівчинки. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці наголосили, що документування наслідків ворожої атаки ускладнюється складною безпековою ситуацією.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також поінформував у Telegram, що внаслідок удару КАБом у селі Гусинка Кіндрашівської громади поранення отримав 42-річний чоловік. Також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури й пошкодження приватного житлового фонду.

Нагадаємо, в ніч на 23 лютого російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Двоє людей загинули, ще троє постраждали.

Источник: Ракурс


