У середу, 25 лютого, ворожий безпілотник на оптоволокні досяг Київського району Харкова та врізався у дерево. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а руйнування відсутні. Це перший зафіксований випадок застосування такого типу БпЛА проти міста від початку повномасштабної війни. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Радник міністра оборони України, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій (Флеш) Бескрестнов у Telegram поінформував, що ця загроза потребуватиме технологічного вирішення.

Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР тут не спрацює, допоможуть РЛС, але в разі низького польоту ФПВ і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, FPV-дрони на оптоволокні управляються не по радіо, а через тонкий кабель, який розмотується у польоті. Це робить їх стійкими до РЕБ та значно ускладнює перехоплення.

Нагадаємо, в прифронтових районах України почали швидше будувати антидронові сітки, бо армія РФ активно застосовує безпілотники для атак на цивільний транспорт, рятувальників та ремонтні бригади поблизу лінії бойового зіткнення. У березні Міноборони України планує облаштовувати до 20 км такого захисту щодня.