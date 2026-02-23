Наслідки російської атаки на Одещину 23 лютого, фото: Одеська ОВА

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 лютого, атакували Одещину ударними безпілотниками.

Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.

Двоє людей загинули, ще троє постраждали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, внаслідок нічного ворожого обстрілу загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, — розповів він.

Також внаслідок атаки:

пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби;

один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям.