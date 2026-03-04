Рашисти завдали ракетного удару по півдню Одещини, постраждали двоє дітей

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники сьогодні, 4 березня, вдень завдали удару по півдню Одещини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури — пошкоджено адміністративну будівлю.
Віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі повідомив, що удар було завдано по залізничній інфраструктурі Одещини:
- пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції;
- поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога.
Кіпер у своєму Telegram-каналі згодом уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.
Стан трьох із них, зокрема, двох дітей — середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані, — зазначив він.
