Росіяни завдали ракетного удару по Одещині, фото: «Укрінформ»

Рашисти завдали ракетного удару по півдню Одещини, постраждали двоє дітей

4 бер 2026, 16:56
Російські загарбники сьогодні, 4 березня, вдень завдали удару по півдню Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури — пошкоджено адміністративну будівлю.

Віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі повідомив, що удар було завдано по залізничній інфраструктурі Одещини:

  • пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції;
  • поранено залізничника та двох дітей. Усім надається необхідна медична допомога.

Кіпер у своєму Telegram-каналі згодом уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Стан трьох із них, зокрема, двох дітей — середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані, — зазначив він.

