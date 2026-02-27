Наслідки російських ударів по Одещині, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, вчергове обстріляли портову та припортову інфраструктуру на Одещині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств. На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами, — розповів він.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, рятувальники ліквідували наслідки займань. На місцях працюють профільні служби.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено чи знищено вже 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден.

Попри це український морський коридор працює, оброблено понад 176 мільйонів тон вантажів, з них понад 150 мільйонів тон — зерно, — додав Кулеба. — Незважаючи на удари, ми виконуємо гарантії продовольчої безпеки.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки у регіоні: