Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських ударів по Одещині, фото: ДСНС
Рашисти атакували портову та припортову інфраструктуру Одещини (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n212320-rashysty-atakuvaly-portovu-ta-pryportovu-infrastrukturu-odeschyny-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, вчергове обстріляли портову та припортову інфраструктуру на Одещині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств. На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами, — розповів він.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, рятувальники ліквідували наслідки займань. На місцях працюють профільні служби.
Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено чи знищено вже 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден.
Попри це український морський коридор працює, оброблено понад 176 мільйонів тон вантажів, з них понад 150 мільйонів тон — зерно, — додав Кулеба. — Незважаючи на удари, ми виконуємо гарантії продовольчої безпеки.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки у регіоні:
- постраждали двоє людей, серед яких — дитина;
- зруйновано окрему споруду на території дитячого садка. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували;
- спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами;
- у житловому секторі зафіксовано руйнування споруд та пошкодження приватних автомобілів.