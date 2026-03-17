Російського агента викрили у лавах Держприкордонслужби, фото: СБУ

Завербований ФСБ матрос морської охорони Держприкордонслужби коригував ракетно-дронові удари по Одесі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За матеріалами справи:

фігурант виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, що захищають небо портового міста. Використовуючи агентурні дані, рашисти сподівалися підготувати нову серію повітряних атак по обласному центру в «обхід» української ППО;

серед основних «цілей» рф були місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті;

агент на таксі об’їжджав місто та його околиці, щоб з вікна авто приховано сфотографувати на телефонну камеру військові об'єкти.

«Крота» затримали на гарячому, коли він фотографував фасад військового об'єкта, по якому рашисти готували ракетний удар.

Як встановило розслідування, матрос був завербований фсб, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, — розповіли у СБУ. — Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.