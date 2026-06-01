«Шахеди» вночі двічі атакували Одесу, є поранені й руйнування. Фото:

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Армія Російської Федерації вночі 1 травня двічі атакувала Одесу.

Один із ворожих дроні-камікадзе влучив у дев’ятиповерхівку, частково зруйновавши перший та другий поверхи. Загалом Пошкоджено багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура. Про це очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак 1 травня повідомив у Telegram.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Двох довелося госпіталізувати. Ще двом медики надали допомогу на місці, а одна особа від госпіталізації відмовилася.

На місцях працюють оперативні штаби, де мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та отримання допомоги. Попередньо відомо, що внаслідок ворожої атаки вибито 82 вікна, 72 з яких уже закрили. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель.

Нагадаємо, російські окупанти 29 травня атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару постраждали три жінки віком 47,79 та 80 років. Також внаслідок атаки згоріли два легкових автомобілів, а вибухова хвиля та уламки пошкодили ще 10 автівок та багатоповерховий будинок.