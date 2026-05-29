Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали три жінки віком 47,79 та 80 років.
Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Також внаслідок російської атаки:
- сталося загоряння двох легкових автомобілів та газової труби низького тиску. Рятувальники ліквідували пожежу;
- вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 10 автівок та багатоповерховий будинок.
Аварійно-рятувальні роботи завершені. Комунальні служби міста проводять відновлення пошкоджених будинків. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється, — розповіли у відомстві.