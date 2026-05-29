Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: ДСНС

У Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали три жінки віком 47,79 та 80 років.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

сталося загоряння двох легкових автомобілів та газової труби низького тиску. Рятувальники ліквідували пожежу;

вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 10 автівок та багатоповерховий будинок.