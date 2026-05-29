Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: ДСНС

Троє людей постраждали внаслідок російського удару по Запоріжжю (ФОТО, ВІДЕО)

29 тра 2026, 14:55
У Запоріжжі внаслідок російського удару постраждали три жінки віком 47,79 та 80 років.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Також внаслідок російської атаки:

  • сталося загоряння двох легкових автомобілів та газової труби низького тиску. Рятувальники ліквідували пожежу;
  • вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 10 автівок та багатоповерховий будинок.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. Комунальні служби міста проводять відновлення пошкоджених будинків. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється, — розповіли у відомстві.

