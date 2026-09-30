https://racurs.ua/ua/3160-vidredagovanyy-piddanyy-montaju-material-vidomyy-brytanskyy-kryminalist-pro-golovnyy-dokaz.html

Ракурс

Судячи з інформації, оприлюдненої під час судового засідання, якась мара переслідує вітчизняних виконавців експертизи звукозапису у справі проти Юлії Тимошенко. Висновки щодо запису, який ліг в основу обвинувачення, виконані в різних експертних установах України, містять близько 60 розбіжностей. Тут експерти зі своїм «Я так чую» впевнено дають фору художникам з їхнім «Я так бачу».



Мало того, злий рок спіткав установу, щойно вона завершила ту експертизу: в них безповоротно, словами забороненого нині класика жанру естрадної мініатюри, «вщент і навпіл» зламався комп’ютер, погребаючи под собою технічну можливість переконатися в обґрунтованості висновків. Такий збіг обставин. Добре, що по завершенні тієї фатальної експертизи хоч весь заклад не зайнявся… .



Логічно, що захист почав шукати можливостей піддати фаховому і справді незалежному аналізу бодай шматки запису, надані стороною обвинувачення, що довільно-свавільно визначала, яка частина записів має значення для справи, а яка — ні.



Ясна річ, поза межами нашої країни довелося шукати експертів, на яких напевне не зможуть вплинути українські антикорупціонери чи то погрозами, чи то гарантуванням безтурботного продовження ліцензії.



Тож виконав цю експертизу відомий англійський фахівець. Авторитетний британський криміналіст Джозеф Нагді (Joseph Naghdi), знаний далеко не лише лише в експертному середовищі Великої Британії.



Джозеф Нагді є засновником та керівником лондонської «Лабораторії комп’ютерної криміналістики» (Computer Forensics Lab) і має репутацію досвідченого судового експерта. Спектр справ, над якими він працював, досить широкий. Але крім багатої і різноманітної судової практики, є ще кілька примітних моментів в його біографії. Наприклад, робота з ООН. У 2024 році він співпрацював з міністерством внутрішніх справ Великобританії та брав участь у роботі спеціального комітету ООН по боротьбі з онлайн-шахрайством. Його компанію було призначено спостерігачем у Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності.



Цікаво, що Джозеф Нагді знявся у багатосерійному документальному серіалі про реальні злочини для Discovery+. У серіалі йшлося про роль цифрової криміналістики у розкритті гучних вбивств у період з 2013 по 2017 рік.



Професійний статус експерта підтверджений рядом сертифікатів, включаючи CISSP (Certified Information Systems Security Professional), EnCE (EnCase Certified Examiner), Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD). Також, що має особливу вагу у британців, Джозеф Нагд є членом низки професійних організацій, таких як BCS (Британський комп’ютерний суспільство) та IEEE.



Незважаючи на цікавий і різноплановий фаховий досвід пана Нагді, можна припустити, що справа Юлії Тимошенко додасть не тільки рядок до його чималого портфоліо, а і залишить по собі особливе враження від нашої країни. Де є можливим, щоб правоохоронні органи використовували сфальсифіковані докази, ще і затято відстоювали свою позицію, намагаючись довести скоєння тяжкого злочину народним депутатом, керівником партії і парламентської фракції.



У звіті експерта йдеться про те, шо приписувані Юлії Тимошенко висловлювання «було перенесено з інших аудіозаписів», а «параметр true-base підтверджує, що вміст цих слотів в оригінальному аудіозаписі не є первинним/оригінальним, а є результатом монтажу».



«Підтверджуємо, що ці фрагменти були змонтовані шляхом з'єднання — тобто шляхом поєднання аудіо фрагментів — з метою створення нового діалогового матеріалу. Значення параметра base\_bg\_similarity є очевидно наближеним до максимального значення 1.0, а параметр true-base вказує на те, що вміст слоту, який займає фрагмент в оригінальному аудіозаписі, не є первинним/оригінальним, а є відредагованим матеріалом.



Ми підтверджуємо, що такі фрагменти були піддані монтажу шляхом вставлення (тобто шляхом „сплайсингу“ — з'єднання аудіофрагментів) з метою створення нового діалогового матеріалу. У первинному звіті зазначено, і ми з цим погоджуємося, що „це не обов’язково означає, що весь блок було вставлено як є", а радше те, що менші блоки були вставлені та з'єднані після здійснення повного запису“.



Іншими словами, ми погоджуємося прийняти гіпотезу H1: один або більше класів ознак містять невиправдані неузгодженості, що підтверджують постобробку, перенесення, заміну або накладання композитних шарів».



Запитання:



Будь ласка, зазначте у звіті, чи у досліджуваному фрагменті аудіофайлу наявні фрази, що вимовляються пошепки жіночим голосом, та визначте тривалість кожної такої фрази. У відповідності до методології ENFSI, будь ласка, дайте відповідь, чи можливо ідентифікувати:

відповідні фрази пошепки щодо автентичності;

фрази тривалістю менше 10 секунд.

Будь ласка, надайте розширену відповідь з посиланням на вимоги відповідної методології ENFSI.



Відповідь експерта:



ENFSI-FSA-BPM-003, Посібник з найкращих практик методології комп’ютерного криміналістичного порівняння мовців, Версія 01, грудень 2022 року, розділ 9.1, «Обсяг аудіо матеріалу для комп’ютерної криміналістичної експертизи», ст. 12.



У ньому прямо зазначено: «Одним із важливих чинників є обсяг аудіоматеріалу для комп’ютерної криміналістичної експертизи. Його можна оцінювати як шляхом вимірювання чистої тривалості мовних фрагментів, так і шляхом аналізу їхньої репрезентативності з точки зору обсягу індивідуальної мовленнєвої поведінки, представленої у вибірках. У принципі, записи тривалістю менше приблизно 10 секунд, як очікується, не містять значної кількості інформації, специфічної для мовця. Проте навіть довші фрагменти інколи можуть надавати лише обмежену кількість такої інформації стосовно мовця».



Досліджуваний фрагмент аудіофайлу «17910001.WAV» у межах 09:41.001−10:53.700 містить фрази, вимовлені пошепки жіночим голосом, у таких часових інтервалах: 4 секунди, двічі по 7 секунд і 8 секунд.



Далі у звіті експерта ідеться про те, що «Програмне забезпечення не може надійно відобразити або проаналізувати цю вибірку, оскільки обсяг придатних для використання даних є надто малим.



З огляду на наведені вище положення ENFSI‑FSA‑BPM‑003, виявлені фрази, вимовлені пошепки, не можуть слугувати самостійною, належною та достатньою підставою для проведення експертизи з ідентифікації мовця.



Цей висновок ґрунтується на двох взаємопов'язаних обставинах: по‑перше, чиста тривалість кожного мовного фрагмента є нижчою за орієнтовний мінімальний поріг у 10 секунд і тому не забезпечує необхідного обсягу індивідуальних мовленнєвих ознак; по‑друге, мовлення пошепки істотно знижує репрезентативність матеріалу, змінює акустичні характеристики мовлення, підсилює вплив фонового шуму та ускладнює відокремлення голосу від інших звукових компонентів запису».



Відповідно аналізовані фрази «не можуть бути ідентифіковані як голос будь‑якої конкретної особи та не можуть використовуватися як достатній порівняльний матеріал для встановлення тотожності мовця. Їх можна охарактеризувати лише як короткі, малозмістовні фрагменти пошепки, придатність яких для надійної ідентифікації мовця є недостатньою за критеріями кількості та репрезентативності аудіоматеріалу, визначеними у ENFSI‑FSA‑BPM‑003».



Як уже зазначав «Ракурс», справа проти Юлії Тимошенко типова порушеннями закону, що їх припускається досудове слідство, водночас відзначається винятковою концентрацію таких дій в матеріалах одного провадження, здійсненого НАБУ і САП. Активна і творча позиція захисту цілком здатна стати у пригоді колегам обвинуваченої по нещастю.