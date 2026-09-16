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Ракурс
Росіяни обстріляли Кропивницькицй та Одесу. Фото: МВА

Окупанти вдарили по центру Кропивницького та Одесі — є загиблий та поранені

16 вер 2026, 19:28
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Армія Російської Федерації 16 вересня завдала удару по центру Кропивницького.

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надають допомогу у лікарнях. Одна жінка отримала медичну допомогу на місці. Пошкоджено кілька приватних будинків, дитячий садочок та авто. Про це голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Telegram.

Також російські окупанти обстріляли Одесу. Очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак поінформував про одного загиблого. Також горіли гаражі і пошкоджені автівки й приватні будинки.

У Херсонській області за день від ворожих атак загинув чоловік і постраждали девʼять людей. Обстріли пошкодили будинки, лікарню, магазини, автівки та гаражі.

Нагадаємо, російські безпілотники знищили складське приміщення з реквізитом «Кварталу 95». У студії заявили, що внаслідок ворожого удару була втрачена «велику кількість декорацій, костюмів та речей, які протягом 20 років були частиною наших концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів».

Джерело: Ракурс


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