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Росіяни вдарили по вантажівці на Одещині, двоє людей загинули. Фото: ОВА

Росіяни атакували вантажівку з цистерною на Одещині — є загиблі та поранені

11 сер 2026, 19:26
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Російська окупаційна армія завдала нового удару по Одещині.

Ворожий дрон 11 серпня влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль. Попередньо відомо, що двоє людей загинули, а ще троє зазнали поранень. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Наразі уточняється інформація про наслідки удару та кількисть постраждалих. На місці удару РФ працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, 11 серпня російські загарбники вдарили дроном типу «Молнія-2» по території центрального ринку у місті Слов’янську на Донеччині. Постраждали троє жінок та чоловік, яким надають медичну допомогу.

Джерело: Ракурс


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