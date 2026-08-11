Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне ударили по грузовику в Одесской области. Фото: ОВА

Россияне атаковали грузовик с цистерной в Одесской области — есть погибшие и раненые

11 авг 2026, 19:26
999

Російська окупаційна армія завдала нового удару по Одещині.

Ворожий дрон 11 серпня влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль. Попередньо відомо, що двоє людей загинули, а ще троє зазнали поранень. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Наразі уточняється інформація про наслідки удару та кількисть постраждалих. На місці удару РФ працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, 11 серпня російські загарбники вдарили дроном типу «Молнія-2» по території центрального ринку у місті Слов’янську на Донеччині. Постраждали троє жінок та чоловік, яким надають медичну допомогу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров