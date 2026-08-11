Россияне ударили по грузовику в Одесской области. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n215553-rossiyane-atakovali-gruzovik-s-cisternoy-v-odesskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Російська окупаційна армія завдала нового удару по Одещині.

Ворожий дрон 11 серпня влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль. Попередньо відомо, що двоє людей загинули, а ще троє зазнали поранень. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Наразі уточняється інформація про наслідки удару та кількисть постраждалих. На місці удару РФ працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, 11 серпня російські загарбники вдарили дроном типу «Молнія-2» по території центрального ринку у місті Слов’янську на Донеччині. Постраждали троє жінок та чоловік, яким надають медичну допомогу.